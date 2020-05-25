Covid-19 диагностирован у трёхлетней девочки

Медицина, Новости Атырау

Трёхлетняя девочка заразилась Covid-19 в Атырауской области.

Ребёнок ранее контактировал с носителем КВИ — жителем Исатайского района, передаёт Оперативный штаб.

За прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 12 новых случаев заражения Covid-19. В числе заболевших 9 рабочих с Тенгизского месторождения. Инфекция у них  была выявлена при прохождении обязательного скрининга.

«Еще трое заболевших — это трёхлетняя девочка из Исатайского района, 24-летняя жительница Атырау, а также 53-летний житель города Кульсары»,- сообщили в штабе.

Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, согласно алгоритма проводится лечение. Очаги заражения и круг контактных лиц выявляются.

Всего  заболевших КВИ в регионе 891 человек. Число выздоровевших — 226.

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