Число инфицированных в регионе достигло 879 человек

Медицина, Новости Атырау

Новым очагом заражения стал Исатайский район, где заразились мужчина и подросток, сообщает Оперативный штаб. 

За прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 22 новых случая заражения Covid-19. В числе заболевших оказались 20 рабочих с Тнгизского месторождения, а также мужчина 1983 г.р. и подросток 2008 г.р. Оба они являются жителями Исатайского района,  контактные с 62-летней женщины, забелевшей ранее. 

Отметим, что Исатайский район стал новым очагом распространения Covid-19 в Атырауской области. Факты заболевания среди местных жителей зарегистрированы в Махамбетком, Индерском, Курмангазинском и Жылыойском районах. 

На сегодня число заболевших КВИ в регионе составляет 879 человек. Число выздоровевших — 224.

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