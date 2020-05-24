Число инфицированных в регионе достигло 879 человек

Новым очагом заражения стал Исатайский район, где заразились мужчина и подросток, сообщает Оперативный штаб.

За прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 22 новых случая заражения Covid-19. В числе заболевших оказались 20 рабочих с Тнгизского месторождения, а также мужчина 1983 г.р. и подросток 2008 г.р. Оба они являются жителями Исатайского района, контактные с 62-летней женщины, забелевшей ранее.

Отметим, что Исатайский район стал новым очагом распространения Covid-19 в Атырауской области. Факты заболевания среди местных жителей зарегистрированы в Махамбетком, Индерском, Курмангазинском и Жылыойском районах.

На сегодня число заболевших КВИ в регионе составляет 879 человек. Число выздоровевших — 224.