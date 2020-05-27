Число инфицированных Covid-19 достигло 944 человек

Медицина, Новости Атырау

За прошедшие сутки в регионе был зарегистрирован 21 новый случай заражения Covid-19, сообщает Оперативный штаб. 

В числе заболевших оказались 20 рабочих с Тенгизского месторождения.Инфекция была выявлена при прохождении обязательного скрининга у 16 мужчин и 4 женщин.

— Еще один заболевший —  житель Курмангазинского района 1972 года рождения, контактировавший с ранее зараженным, — сообщили в штабе. 

Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, согласно алгоритма проводится лечение. Очаги заражения и круг контактных лиц выявляются. 

На сегодня число заболевших КВИ в регионе составляет 944 человек. Число выздоровевших — 236.

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