Более 1 млрд. тенге затрачено на борьбу с коронавирусом в регионе

Об этом сообщил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов в ходе онлайн брифинга в Региональной службе коммуникаций.

— Из республиканского бюджета для Атырауской области на борьбу с коронавирусной инфекцией было выделено порядка 500 млн. тенге. Примерно такая же сумма выделена из местного бюджета. Эти средства будут использованы по назначению, — сказал Махамбет Досмухамбетов.

Глава региона отметил, что большая работа была проведена за счет спонсорской помощи предприятий, предпринимателей. Это приобретение необходимого оборудования, медикаментов, индивидуальных средств защиты.

— Средства направлены и на оплату гостиниц, где проживают медицинские работники, а также контактные люди на время карантина, для организации питания. В начале в больницах было 180 мест для инфицированных. Сегодня это число увеличено до 540 мест. Кроме этого, организованы более 300 провизорных и более 2000 карантинных мест в соответствии с санитарно-эпидемиологических требовании. Считаю, что за это время проведена большая работа, — отметил Махамбет Досмухамбетов.