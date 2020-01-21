В перинатальном центре новорожденных будут спасать терапевтической гипотермией

Областному перинатальному центру сотрудники благотворительного фонда «АЯЛА» передали комплекс для терапевтической гипотермии – аппараты TecoTerm Neo и электроэнцефалографии.

Столь необходимое оборудование на сумму 23,6 млн. тенге приобретено на пожертвование частного лица и на перечисления, которые в течение прошлого года сделали казахстанцы через терминалы «Касса24». В фонде убеждены, что это медицинское оборудование поможет региону снизить смертность новорожденных, вызванную тяжелыми формами гипоксии.

В структуре младенческой смертности новорожденные дети составляют более 60%, и одной из главных причин их смерти являются поражения центральной нервной системы, из которых 70% — это следствие перенесенной гипоксии. Аппарат гипотермии делает очень тонкую и жизненно важную работу. Он аккуратно, очень точной дозировкой уровня температуры охлаждает все тело новорожденного или его части. Точечные температурные воздействия позволяют корректировать кровоток и тем самым контролировать восстановление клеток или пораженных участков головного мозга младенцев.

«При этом очень важно применить терапевтическую гипотермию в самые первые часы и даже минуты жизни новорожденного. Тогда есть шанс восстановить работу клеток головного мозга. Если такого аппарата не будет в больнице, ребенок с большой долей вероятности останется с тяжелыми функциональными поражениями центральной нервной системы, а в худшем случае может умереть. Во многих странах мира рекомендуется начинать терапевтическую гипотермию сразу после проведения новорожденному реанимационных мероприятий», — рассказал вице-президент благотворительного фонда «АЯЛА» по медицинским проектом Берик Даржанов.

Светлана НОВАК