Книги ничем не заменишь

Заметно преобразилась Атырауская областная детская библиотека. Традиционный читальный зал превратился в большой развлекательный центр «Царство книг» для дошколят и учащихся младших классов.

Вместо громоздких столов и стульев появились мягкие диваны, кресла, пуфики и даже ковры, где можно растянуться с книжкой в руках. Для самых маленьких предусмотрены игровые комнаты и множество разнообразных игрушек, а те, кто уже умеет самостоятельно работать с компьютером, могут почитать электронные книги.

В библиотеке работают три кружка. Это кукольный театр, студия прикладного искусства и кружок «Юный писатель». В эти дни ребята делают новогодние игрушки, вырезают снежинки, которые потом создадут предновогоднее настроение. А начинающие творцы пишут свои эссе на зимнюю тему.

– Наша библиотека является полностью государственным учреждением, поэтому у нас все бесплатно. Большой популярностью пользуется кукольный театр, репертуар которого мы подбираем по мотивам известных и популярных сказок и приключений. Новые книги презентуют непосредственно в классах, а тех, кто заинтересовался, мы приглашаем к себе в библиотеку, – рассказала директор Атырауской областной детской библиотеки Перизат Кайржанкызы.

Не секрет, что книги в основном читают дети младшего школьного возраста. У подростков уже другие увлечения и потребности. И чтобы как-то привлечь их внимание, библиотекари провели «Ночь в библиотеке», где ребят и взрослых ждали загадки, кроссворды, презентации книжных новинок, квесты и другие интересные мероприятия.

Автор: Марина КУАНЫШЕВА