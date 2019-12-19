Старая добрая классика

Часто можно услышать о том, что интернет сживет со света печатную прессу. Как бы ни так! На новостных порталах зачастую одна и та же информация. Но нет аналитики, оценки произошедших событий. Газета не может конкурировать с ними в плане оперативности подачи материала, зато нет равных ей в аналитической составляющей.

Да, реалии сегодняшнего времени таковы, что без гаджетов жизни мы себе уже не представляем. Тем не менее, во многих передовых странах люди предпочитают взять в руки газету или журнал. Люди начитались всевозможного мусора во Всемирной паутине и захотели настоящего, то есть старой доброй классики.

Не секрет, что онлайн-издания «удивляют» множеством опечаток, ошибок. К тому же, порталы переписывают друг у друга новости. Даже самый неискушенный читатель может заметить, что в основном дается одна и та же многократно «пережеванная» информация.

Считаю, что газета – самый удобный вид СМИ. Ее можно положить в сумку, почитать, удобно расположившись на диване. Газета – верный источник информации, и ее делают люди, которые проверяют каждое слово. Как говорится, что написано пером, то не вырубить топором. На сайте информацию можно исправить, а в печатном издании уже нет.

Газета по-прежнему живее всех живых. Помню, еще в детстве, в семидесятых годах прошлого столетия, с нетерпением ждала, когда в нашем почтовом ящике появится очередной номер «Прикаспийской коммуны». Газету приносили день в день, а не как сейчас – с большущим опозданием. Как же вкусно она пахла типографской краской! Страницы, еще немного склеенные между собой, аккуратно разделяла и читала, никак оторваться не могла, уходила с головой в пусть даже и не всегда понятные для меня тексты. И мечтала свою жизнь посвятить подготовке таких статей. Пройдя многолетнее боевое крещение проблемными материалами, командировками, перезнакомившись с невероятным количеством неординарных людей, я искренне благодарна судьбе за право называть себя журналистом, возможность писать, творить, помогать людям через страницы любимой «Прикаспийской коммуны». Сколько историй, когда коммунары протягивали руку помощи атыраусцам в трудных ситуациях. Не счесть! И не слушайте тех, кто говорит, что печатные издания отжили свое. Это неправда!

Подписная кампания на периодические издания продолжается, и хочется заверить, что «ПК» будет и дальше работать на совесть. Поэтому поспешите оформить подписку, еще есть время.

Светлана НОВАК