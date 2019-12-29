Сам себе волшебник

Абсолютно всем людям свойственно время от времени подводить различные итоги и строить планы на будущее. И нет в этом смысле времени лучше, чем канун Нового года.

Конечно, большинство взрослых людей твердо скажут, что чудес на этом свете не бывает, а верить в них глупо и наивно. Тем не менее, никто из нас не откажется от какого-нибудь необычайного события, которое вдруг в самом волшебном смысле этого слова перевернет всю нашу жизнь к лучшему.

В Новый год, как известно, принято загадывать желания, и хотя бы на время мы верим в магию. Ведь так хочется чуда, вопреки всем законам природы просто падающего на нас с неба. В нашей жизни такие чудеса напрямую связаны со словом «вера» – в Бога, в высшую энергию, в себя. И глядя на окружающих, знакомых, все чаще убеждаешься, что искренняя вера имеет большую силу и действительно претворяет в жизнь желания. Но это должно быть не просто пассивное ожидание, а действия. К примеру, моя давняя знакомая долгое время не могла избавиться от грубого акне на лице, для женщины это особая проблема, влекущая за собой неуверенность в себе, чувство неполноценности, неудовлетворенности жизнью. Это она так думала. По мне, так не в этом истинная женская красота. Чего только она не перепробовала в попытке от них избавиться, но ничего не помогало. Так вот, в определенный момент она, будучи атеистом, приняла решение держать Ораза, причем не просто, а с верой и чистыми помыслами. И через некоторое время ее мечта сбылась – надоевшие прыщи исчезли, лицо моей приятельницы стало чистым. Чудеса случаются, если в них верить. Они приходят не только в Новый год, но и в самые обычные дни, когда мы в них верим, и тогда, когда совсем не ждем…

А еще есть чудеса рукотворные, когда человек собственноручно воплощает в жизнь свои мечты. Здесь так же идет речь о вере, только это уже будет вера в себя, в свои силы и возможности. Как правило, наиболее ценным успехом человек считает тот успех, который воспринимается самим человеком как заслуженный. От того, что наступит 1 января, само собой ничего не изменится. Чудеса происходят по-другому. Когда перестаешь себя жалеть, принимаешь себя и любую свою жизненную ситуацию такими, какие они есть. Придумываешь, делаешь, строишь, ломаешь, творишь, любишь, получаешь радость от жизни.

А потому, как говорится, не ждите от жизни чудес, чудите сами! Желаю вам сделать все, что вы хотели, но откладывали и простосделать что-нибудь, что принесет вам радость и веру в себя. Провести праздник, как вам комфортно, с теми, с кем вам по-настоящему хорошо. А там, глядишь, это войдет в привычку, станет судьбой. И пусть все ваши самые позитивные и сокровенные желания обязательно сбудутся в наступающем году!

Жанат ШАЯХМЕТОВА