Подумай о здоровом потомстве

Листая социальные сети, наткнулась на хорошую, я бы даже сказала, добрую идею одного шоумена, который выступил с предложением к Правительству, к Минздраву лечить всех казахстанских детей бесплатно, независимо от диагноза. «Это наши дети, это наше будущее» – писал он в своем обращении.

И вправду, порой огромные счета указываются на сборы для лечения детей в Корее, Китае, Германии и других странах. Видела даже такую цифру – 280 тысяч долларов США. И это только на лечение, не говоря про дорожные, жилищные и реабилитационные расходы.

Как известно, болезнь легче предупредить, чем лечить. Надо приложить максимум усилий, чтобы дети рождались здоровыми. Это не просто выгодно с экономической или медицинской точки зрения, но в первую очередь с точки зрения морали и гуманности. Не лучше ли обратить внимание на планирование семьи. Как неустанно говорят врачи, и с этим трудно не согласиться, здоровые дети от больной матери не родятся. Мужчине и женщине надо загодя заботиться о своем потомстве, что, к сожалению, бывает очень редко. А раз под сердцем забилась новая жизнь, бросить все большие и малые дела и все свое внимание обратить на формирование новой жизни.

В последние годы повсеместно появились новостройки – супермаркеты, рестораны, общественные и социальные объекты без системы внутренней вентиляции. Стоит походить по таким торговым центрам часок, как организм ощущает нехватку воздуха, и хочется побыстрее выйти на улицу. А продавцы в таких торговых центрах – в основном женщины детородного возраста. Будучи беременными, им приходится месяцами и годами сидеть в таких помещениях без окон, а значит без доступа свежего воздуха, и как факт – кислородное голодание во время беременности, что очень сильно влияет на общее развитие плода и порождает различные патологии. И будет потом эта молодая мама годами лечить своего малыша, бегать из поликлиники в больницу и обратно. А это не только материальный расход для семьи и государства, но и упадок сил матери и ребенка. А всего-то надо было позаботиться о своем будущем задолго до беременности.

Врачи подтверждают, что дети, рожденные от женщин с анемией, чаще других болеют разного рода простудными заболеваниями, аллергиями, имеют слабый иммунитет. А анемия беременных женщин, которая вполне излечима, – это признак того, что не соблюдался режим сна, отдыха и питания.

Страшно представить, какие дети могут родиться у женщин и мужчин, которые ведут аморальный образ жизни, имеют вредные привычки и игнорируют требования врача, постоянно находятся в депрессивном состоянии и, как правило, совсем не лечат свои хронические болезни. Вот такие люди сознательно идут на то, чтобы родить потомство с проблемами со здоровьем. Ладно, взрослые мамы и папы – сами хозяева своей судьбы и жизни. Но здоровье и жизнь их часто недоношенных детей будет в опасности. А больной ребенок меняет весь образ жизни всех членов семьи.

Марина КУАНЫШЕВА