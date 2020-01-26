В Атырау «Land Cruiser» въехал в зал жилого дома ( +видео)

Главный, Происшествия
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В Атырау «Land Cruiser» въехал в зал частного  жилого дома. Известно об этом стало из социальных сетей, где очевидцы разместили фото и видео происшествия. 

В пресс-службе ДП области факт подтвердили. Сообщив, что случилось это прошлой ночью на улице Казырета. За рулем внедорожника находился 19-летний водитель, который на скользкой дороге не справился с управление. В результате «Land Cruiser» снес ограждение, проломил стену и въехал в зал, где в это время никого не находилось. 

Как проинформировали в пресс-службе ДП, вотношении водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП. Эта статьчя предусматривает наказание за нарушение ПДД, повлекшее повреждение имущества с материальным ущербом. 

Виктор Сутягин

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