В Атырау «Land Cruiser» въехал в зал жилого дома ( +видео)

В Атырау «Land Cruiser» въехал в зал частного жилого дома. Известно об этом стало из социальных сетей, где очевидцы разместили фото и видео происшествия.

В пресс-службе ДП области факт подтвердили. Сообщив, что случилось это прошлой ночью на улице Казырета. За рулем внедорожника находился 19-летний водитель, который на скользкой дороге не справился с управление. В результате «Land Cruiser» снес ограждение, проломил стену и въехал в зал, где в это время никого не находилось.

Как проинформировали в пресс-службе ДП, вотношении водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП. Эта статьчя предусматривает наказание за нарушение ПДД, повлекшее повреждение имущества с материальным ущербом.

Виктор Сутягин