Угнанный в Кызылкоге табун нашли в убойном цеху Атырау

Происшествия
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Как сообщил представитель областного департамента полиции Абай Жумабаев, из зарегистрированных 80 фактов краж скота раскрыто 50, нераскрытыми остаются 30. По ним сейчас проводится оперативно-следственная работа. Он также подтвердил, что 80% скотокрадства произошло в степи.

«В одном из городских убойных цехов обнаружено 22 лошади без документов, которые затем были взяты на временное хранение до обнаружения  владельцев. При расследовании выяснилось, что лошади угнаны из Кызылкогинского района. Кстати, хозяина нашли через пять дней, и он даже не подозревал о пропаже», — сообщил Абай Жумабаев.

Алма ТУРГАНОВА

Фото из открытых источников

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