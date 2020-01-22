Смерть на зебре: суд приступил к прениям сторон

Сегодня суд приступил к прениям сторон в резонансном деле о гибели в сентябре подростка на пешеходном переходе. Когда увернувшись от мчавшегося на него со скорость. 136.2 километров в час Мерседеса, учащийся колледжа, шедший на занятия, попал под ехавшую со скоростью147. 2 километра в час Камри.

Напомним. В Атырау водитель Mercedes, от которого увернулся переходивший дорогу по пешеходному переходу 16-летний мальчик, попав под колеса другой машины, избежал уголовного наказания.

ДТП произошло в сентябре и попало в поле зрения камеры видеонаблюдения. Видео было распространено в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс. На видео видно, как две машины Toyota и Mercedes, устроив гонки между собой, на огромной скорости мчатся по дороге. Переходивший дорогу подросток успел увернуться от Mercedes, но был сбит Toyota. Эксперты установили, что Mercedes мчался со скоростью 136,2 км в час, а Toyota — со скоростью 147,2 км в час. Уголовное дело в отношении водителя Toyota передано в суд с обвинением по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, по которой за гибель мальчика ему грозит максимум 5 лет лишения свободы. Гибель мальчика до сих пор обсуждается в социальных сетях. Комментируя видео, люди приходят к мнению, что водитель автомобиля Mercedes, по сути, является соучастником трагедии. Однако уголовного наказания он избежал. «На месте ДТП были оформлены протоколы по статьям 593, 230, 606 КоАП РК. Они переданы в Административный суд», — проинформировали в пресс-службе ДП региона. По этим статьям водителю Mercedes грозит штраф и, учитывая общественный резонанс, лишение прав. Ранее сообщалось, что водитель машины Toyota предстал перед судом.



Виктор Сутягин