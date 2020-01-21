Семь человек пострадали в ДТП в Атырауской области

Происшествия
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Сегодня  на трассе Доссор-Атырау произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП пострадали семь человек. 

Столкнулись автомобили Lada Largus и Lexus. Семеро находившихся в автомашинах водителей и пассажиров доставлены в областную больницу. 

«Трое из пострадавших с ушибами головы и внутренних органов в больницу поступили в тяжелом состоянии. На данный момент одномупроводится хирургическая операция, второго тоже готовят к операции, третий находится под наблюдением, остальных после оказания первой медицинской помощи, направили на амбулаторное лечение,  — сообщил заведующий  травмопунктомАсхат Бисенгалиев.  

Напомним, в понедельник   в Атырауской области также при столкновении двух машин  пострадали семеро человек. ДТП произошло вечером на трассе сообщением Атырау – Уральск, в районе поселка Бейбарыс. По касательной столкнулись ехавшие на большой скорости Lada Largus и Нива. Машины выбросило на обочину, но, к счастью, они не перевернулись и не загорелись.
В обоих случаях департамент полиции комментариев не дал, ссылаясь на необходимость получения разрешения на информацию о ДТП от областной прокуратуры.

Динара Канбетова

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