Семь человек пострадали в ДТП в Атырауской области

Сегодня на трассе Доссор-Атырау произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП пострадали семь человек.

Столкнулись автомобили Lada Largus и Lexus. Семеро находившихся в автомашинах водителей и пассажиров доставлены в областную больницу.

«Трое из пострадавших с ушибами головы и внутренних органов в больницу поступили в тяжелом состоянии. На данный момент одномупроводится хирургическая операция, второго тоже готовят к операции, третий находится под наблюдением, остальных после оказания первой медицинской помощи, направили на амбулаторное лечение, — сообщил заведующий травмопунктомАсхат Бисенгалиев.

Напомним, в понедельник в Атырауской области также при столкновении двух машин пострадали семеро человек. ДТП произошло вечером на трассе сообщением Атырау – Уральск, в районе поселка Бейбарыс. По касательной столкнулись ехавшие на большой скорости Lada Largus и Нива. Машины выбросило на обочину, но, к счастью, они не перевернулись и не загорелись.

В обоих случаях департамент полиции комментариев не дал, ссылаясь на необходимость получения разрешения на информацию о ДТП от областной прокуратуры.

Динара Канбетова