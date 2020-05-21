С рассветом в Атырау возобновят поиски пропавшего мальчика

Сегодня поиски пропавшего в микрорайоне Жулдыз полуторагодовалого ребенка с наступлением темноты завершились.



Участие в них приняло свыше 700 человек. Около сотниполицейских, 16 сотрудников ДЧС, свыше 20 единиц техники, две служебных собаки. Были задействованы дроны. Искали и сотни волонтеров, весь день подьезжавшие в микрорайон. Поскольку в окрестностях мальчик не обнаружен, рассматриваются самые разные версии. Волонтеры прочесали кладбище.

Сотрудники ДЧС начали поиски в реке Урал. Завтра поиски продолжатся. В том числе и в городе, где волонтеры хотят опросить людей в разных микрорайонах: не видели ли они людей с плачущим ребенком, или может что-то другое привлекло их внимание.

Виктор Сутягин