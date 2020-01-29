Пятеро жителей Кульсары отравились угарным газом

Как передает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям по Атырауской области, жертвами неправильного использования газовой печи 28 января стала молодая женщина 29 лет и ее дети 12, 10, 8 и 6 лет. Потерпевшие были оперативно помещены в центральную районную больницу и после оказания медицинской помощи отпущены домой.

В 2019 году на территории области было зарегистрировано 297 пожаров, на 26 случаев меньше, чем в 2018 году. В огне в прошлом году погибло 8 человек, 9 человек получили травмы.

Марина КУАНЫШЕВА