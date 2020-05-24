Дети в бурном и холодном Урале

В Атырау полицейские пресекают купание детей в бурной во время раздополья и холодной реке Урал, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В воскресенье сотрудники полиции выявили более десятка подростков, купающихся несмотря на очень сильное течение. Ребят задержали. Родители детей были вызваны в управление полиции города Атырау. В отношении них были составлены протоколы по статье 364 Кодекса об административных нарушениях РК (Нарушение правил общего водопользования», — сообщили в пресс-службе ДП области.



Проинформировав, что патрулирование берегов реки, в которой каждую весну тонут дети, будет продолжено.