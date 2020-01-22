10 человек спасли при возгорании кабеля в 16-этажном доме

Происшествия
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«22 января в 02:46 на пульт «101» города Атырау поступило сообщение о пожаре в шестнадцатиэтажном жилом доме в микрорайоне Алмагуль. Прибывшими пожарнымиподразделениями было установлено, что происходит возгорание электрических кабелей в кабельном канале с девятого по двенадцатый этаж. Пожарные незамедлительно приступили к эвакуации жителей и тушению пожара. Так, по лестничному маршу с использованием спасательных колпаков спасены 10 человек, в том числе 4 детей и эвакуированы 25 человек, из них 8 детей. Принятыми мерами пожар локализован в 03:39 и ликвидирован в 03:40», — сообщили вКомитет по ЧС МВД РК. 

Виктор Сутягин

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