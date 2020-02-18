680 млрд тенге направят на геологоразведку

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев рассказал о планах по развитию геологической сферы и ее потенциала, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Для решения имеющихся в сфере проблем отрасли разработана концепция государственной программы геологической разведки на 2021-2025 годы, целью которой является формирование условий для устойчивого восполнения, развития и поддержки конкурентоспособности минерально-сырьевой баз», — сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

По его словам, в программе определены семь основных задач: повышение геологической изученности территории Казахстана — для решения этой задачи, наряду с традиционными видами геологоразведочных работ, будут использованы передовые методы геофизических исследований, а также дистанционное зондирование земли, которые позволят обнаружить рудные объекты, залегающие на глубоких горизонтах; восполнение минерально-сырьевой базы — то есть, прирост запасов полезных ископаемых; научное-исследовательское обеспечение; информатизация и цифровизация отрасли; развитие инфраструктуры геологической отрасли; кадровое обеспечение и обеспечение социально-экономического благополучия страны.

«В рамках госпрограммы планируются мероприятия по оценке нефтегазового потенциала малоизученных осадочных бассейнов и увеличению глубинности исследований в пределах горнорудных районов, в первую очередь, в районе моногородов. Госпрограмма будет реализована за счет госбюджета и частных инвестиций. В период реализации Госпрограммы прогнозируется около 680 млрд тенге инвестиций на углеводороды. В геологоразведку твердых полезных ископаемых планируется привлечь до 100 млрд тенге инвестиций», — отметил министр.

Таким образом, заявил глава ведомства, реализация госпрограммы к концу 2025 года позволит достичь ряд результатов, имеющих мультипликативный эффект сразу в нескольких отраслях экономики.

«Первое. Повысить изученность территории с 25,8% до 37% от доступной для изучения территории. Второе. Оценить прогнозные ресурсы полезных ископаемых и выделить порядка 50 потенциально перспективных объектов полезных ископаемых. Третье. Увеличить степень изученности осадочных бассейнов: освоенных бассейнов – до 60%; малоизученных – до 10%. Четвертое. Обеспечить прирост прогнозных ресурсов по полезным ископаемым», — подчеркнул М. Мирзагалиев.

Он также добавил, что особое внимание будет уделено развитию геологической науки. Упор будет сделан на научно-исследовательское и аналитическое сопровождение геологоразведочных работ. При этом будет использован опыт ветеранов отрасли, ученых-геологов, а также сотрудников научно-исследовательских институтов.