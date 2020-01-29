Жители Атырау отказываются от путёвок

Любители путешествий сдают путевки, купленные для отдыха за пределами Казахстана.

Как сообщил «ПК» представитель городского турагентства Денис Цой, в связи с распространением короновируса, жители нефтяной столицы отказываются от путешествий не только в Китай, но и во все страны Юго-Восточной Азии.

— Это полюбившиеся уже атыраусцам Таиланд, Вьетнам, Комбоджа и другие страны, — отметил собеседник «ПК».

Такая же ситуация и в других турфирмах, с которыми мы связались. Тем временем, сегодня депутат мажилиса парламента РК Куралай Каракензачитала депутатский запрос мажилисменов партии Nur Otan на имя премьер-министра Аскара Мамина:

«Поступают недовольства в адрес туроператоров от наших граждан, которые приобрели путевки по направлению китайских курортов. Имеется информация, что турагентства отказываются возвращать им деньги, ссылаясь на то, что срывы обязательств и контрактов происходят не по их вине и, соответственно, денежные средства возврату не подлежат». Депутаты считают необходимым, чтобы правительство отнесло данную ситуацию к форс-мажору и определило основанием для расторжения договора и возврата туристу уплаченной им по договору суммы.

«Также необходимо рассмотреть вопрос возврата средств в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг,в случае, когда отдых уже начался в стране, где стало небезопасно», — говорится в депутатском запросе.

Надежда Шильман