Все культурно-массовые мероприятия в городе отменяются ⠀

Город, Новости

Культурно-массовые мероприятия, посвящённые праздникам «Амал» 14 марта и «Ұлыстың Ұлы күні» 22 марта отменяются, сообщает пресс служба акимата города Атырау. ⠀

 11 марта Всемирной организацией здравоохранения была объявлена пандемия в связи с распространением  коронавирусной инфекции COVID-19. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал четкие указания по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории нашей страны. В связи с этим, заместитель премьер-министра республики Казахстан Ералы Тогжанов провёл специальный брифинг для представителей СМИ о принятых мерах борьбы с COVID-19. ⠀

В целях обеспечения безопасности населения проведение культурно-массовых мероприятий на территории города Атырау отменяется.

«Учитывая ситуацию в мире, просим жителей города отнестись с пониманием к сложившейся ситуации», — говорится в сообщении.

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