Вокруг Атырау вырастет лес

Об этом на брифинге сообщил руководитель областного управления природопользования и природоохранного регулирования Кадиржан Арыстан.

«В начале месяца аким области Махамбет Досмухамбетов провел переговоры с руководителями крупных нефтегазовых компаний — ТШО, НКОК, «Эмбамунайгаз» и АНПЗ. Им было предложено посадить деревья и кустарники в районе канала Соколок. Общая площадь выделяемого участка составляет 2641 га. Нефтяники поделят территорию между собой и будут заниматься посадкой саженцев, проведя предварительно поливочную систему. Только когда саженцы подрастут, через три года, они передадут хозяйство специализированномупредприятию лесного хозяйства», — рассказал К.Арыстан.

Напомнив, что до сегодняшнего дня в этом районе озеленением 0,5 га занималась компания НКОК.

Между тем, лесной массив на территории нашей области занимает менее 1 процент площади. Так что запланированная посадка лесополосы вокруг города важна для улучшения экологической ситуации.

Алма ТУРГАНОВА