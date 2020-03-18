Вокруг Атырау вырастет лес

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Об этом на брифинге сообщил руководитель областного управления природопользования и природоохранного регулирования Кадиржан Арыстан.

«В начале месяца аким области Махамбет Досмухамбетов провел переговоры с руководителями крупных нефтегазовых компаний — ТШО, НКОК, «Эмбамунайгаз» и АНПЗ. Им было предложено посадить деревья и кустарники  в районе канала Соколок. Общая площадь выделяемого участка составляет 2641 га. Нефтяники поделят территорию между собой и будут заниматься посадкой саженцев, проведя предварительно   поливочную систему. Только когда саженцы подрастут, через три года, они передадут хозяйство специализированномупредприятию лесного хозяйства», — рассказал К.Арыстан. 

Напомнив, что до сегодняшнего дня в этом районе озеленением 0,5 га  занималась компания НКОК.

Между тем, лесной массив на территории нашей области занимает менее 1 процент площади. Так что запланированная посадка лесополосы вокруг города важна для улучшения экологической ситуации.

Алма ТУРГАНОВА

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