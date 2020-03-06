Воды не будет в ночь со вторника по среду

КГП «Атырау облысы Су Арнасы» доводит до сведения абонентов. В ночь с 10 марта с 23.00 часов до 10.00 часов утра 11 марта 2020 года в городе Атырау и в Макатском районе будет временно прекращена подача воды. Это связано в с работами на улице Контейнерная по замене аварийного участка на магистральном водопроводе D630. Будут проведены работы по замене задвижки на ВОС (Водопроводные очистные сооружения). «Приносим извинения за временные неудобства и просим жителей запастись питьевой водой Для справки: согласно СНиПу РК 4.01. – 02-2009, расчетное время ликвидации аварии на трубопроводах систем водоснабжения I категории составляет: на трубах, диаметром от 400 до 1000 мм и глубиной залегания более 2 м – 18 часов. При необходимости дезинфекции трубопровода после ликвидации аварии это время следует увеличивать на 12 часов. Таким образом, согласно нормативу, общее время ликвидации аварии может занимать до 30 часов», — сообщает пресс-служба предприятия.

Виктор Сутягин