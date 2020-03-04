В КГП «Атырау облысы Су Арнасы» новый директор

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Им стал Арман Кенжегалиев. Родился в 1978 году в г.Гурьев. Образование – высшее. В 2004 году окончил архитектурно –строительную академию по специальности «Водоснабжения и охраны водных ресурсов»,в 2010 году  Атырауский институт нефти и газа по специальности «Транспорт, транспортная техника и технологии». Трудовую деятельность начал с 1996 году слесарем АВР «В управлении водопровода и канализации». С 2000 года по 2001 год работал на  ТЭЦ   слесарем-ремонтником. С 2001  до 2005 года работал «В управлении водоподготовки и водоснабжения Атырау». С 2005 года по  2008 года работал в ТОО «Тимберланд» менеджером по организации перевозок и транспорта. С 2008 года  занимал должность начальника службы канализационных насосных станции в КГП «Атырау Су Арнасы», руководителя службы эксплуатации водопроводных сетей и сооружений, работал  главным инженером. С 22 февраля 2019 года временно исполнял обязанности директора КГП «Атырау Су Арнасы».

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