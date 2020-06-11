В какие дни в июне-июле отключат свет

АО «Атырау Жарык» доводит до сведения потребителей — физических и юридических лиц. ТОО «Саренс Казахстан» 14 июня, 21 июня, 28 июня, 5 июля, 12 июля, 19 июля 2020 года планирует передвижение крупногабаритного груза от «АтырауОзенПорт» до строительной площадки газохимического комплекса на территории СЭЗ «НИНТ» (Карабатан).

АО «Атырау Жарык», учитывая значимость доставки крупногабаритного груза до места назначения, при его передвижении будет производить отключения высоковольтных воздушных линий электропередачи напряжением 110/35/10/6/0,4кВ.

Передвижение крупногабаритного груза согласовано с акиматами Атырауской области и г.Атырау.

АО «Атырау Жарык» приносит свои извинения за причиняемые неудобства, связанные с ограничениями в электроснабжении потребителей и просит с пониманием отнестись к данной ситуации.

Также АО «Атырау Жарык» просит юридические лиц, имеющих на своём балансе ТП, КТП подготовить к простою в электроснабжении свои энергообъекты.