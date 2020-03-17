В «Байзар» только за продуктами и лекарствами

С 18 марта в ТРЦ «BAIZAAR» будут работать только продуктовый гипермаркет и аптека. Все остальное будет закрыто для посещение. Такое решение было принято сегодня администрацией торгово-развлекательного центра. До сегодняшнего дня торгово-развлекательный центр работал в прежнем режиме.

В условиях введенного в стране чрезвычайного положения было принятое такое решение. Об этом просили и сами арендаторы. Также и мы понимаем всю ответственность принятого решения. В целях безопасности и здоровья наших граждан. С 18 марта в ТРЦ будет работать круглосуточно гипермаркет «Marco» и «Зеленая аптека» с 10.00 до 22.00, — сказал директор ТРЦ Медет Ибраев.