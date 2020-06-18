В Атырау вновь ограничили работу ресторанов и кафе

Главный государственный санитарный врач Атырауской области Амантай Жумагалиев внес изменения в постановление, касающееся мер по борьбе с коронавирусом.

«Продлить действие карантинныхограничительных мероприятий на территории города Атырау и Атырауской области до полной стабилизации эпидемиологической ситуации. Объекты общественного питания — (рестораны, бары, кафе, столовые могут принимать не более 30 человек одновременно, При этом обеспечивается соблюдение расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек. Время работы ограничивается с 10.00 до 21.00 часа», — говорится в тексте постановления главного санврача.

Напомним. С 26 мая после открытия рестораны, кафе, столовые работали до 22.00 часов, а с 6 июня до 23.00.

«Непродовольственные торговые объекты (торговые центры, торговые дома, магазины) работают с 10.00 до 21.00 часа. Гипермаркеты, супермаркеты и другие продуктовые магазины с 09.00 до 21.00 часа (реализация продуктов питания должна производиться только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов», — информирует главный санврач региона.