В Атырау устраняют последствия шторма. Ветер не стихает (+видео)

Город, Новости

Атырау третий день находится в эпицентре стихии. В регионе штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду. Город и часть районов накрала пыльная буря. 

Как проинформировали в пресс-службе городского акимата, на недавно отремонтированной площади имени Махамбета-Исатая ветром повалило декоративную арку, с микрорайоне Алмагульобрушилась часть обшивки многоквартирного дома, есть сорванные баннеры. 

«Все повреждения уже устраняются несмотря на праздник», — сообщили в пресс-службе городского акимата.  

Виктор Бакурский
Фото и видео из соцсетей 

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