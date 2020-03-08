В Атырау устраняют последствия шторма. Ветер не стихает (+видео)

Атырау третий день находится в эпицентре стихии. В регионе штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду. Город и часть районов накрала пыльная буря.

Как проинформировали в пресс-службе городского акимата, на недавно отремонтированной площади имени Махамбета-Исатая ветром повалило декоративную арку, с микрорайоне Алмагульобрушилась часть обшивки многоквартирного дома, есть сорванные баннеры.

«Все повреждения уже устраняются несмотря на праздник», — сообщили в пресс-службе городского акимата.

Виктор Бакурский

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