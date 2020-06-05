В Атырау усилили карантинные ограничения

Главный санитарный врач Атырауской области внёс изменения в своё постановление «О мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции и обеспечению безопасности населения города Атырау».

«Сохранить карантинные ограничительные мероприятия в городе Атырау до полной стабилизации эпидемиологической обстановки. Запретить посещение крупных площадей и парков — площади Исатая-Махамбета, парка Победы, Ретро-парка. Запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе семейных и памятных. Запрещается работа театров, кинотеатров, выставок, игорных заведений, ночных клубов»,- говорится в постановлении.

Обеспечение выполнения ограничительных мероприятий возлагается на акимат города Атырау.

Виктор Сутягин