В Атырау пытаются остановить покупательский бум

По инициативе городского акимата крупные торговые сети ограничили отпуск социально значимых продуктов в одни руки. Сахар, крупы, макароны можно закупить не более 5 килограммов, муки – три упаковки.

«Пожалуйста, делайте покупки в привычном режиме. Мы ответственно заявляем, что запасов продовольствия и других необходимых товаров хватит на всех. Призываем не поддаваться панике и не создавать искусственный ажиотаж. Вы сможете купить все необходимое в любое время», — призывает покупателей одна из торговых сетей.

Виктор Бакурский