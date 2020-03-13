В Атырау пытаются остановить покупательский бум

Город, Новости

По  инициативе городского акимата крупные торговые сети ограничили отпуск социально значимых продуктов в одни руки. Сахар, крупы, макароны можно закупить не более 5 килограммов, муки – три упаковки.

«Пожалуйста, делайте покупки в привычном режиме. Мы ответственно заявляем, что запасов продовольствия и других необходимых товаров хватит на всех. Призываем не поддаваться панике и не создавать искусственный ажиотаж. Вы сможете купить все необходимое в любое время», — призывает покупателей одна из торговых сетей. 

Виктор Бакурский

Administrator

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