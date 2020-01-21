В Атырау открывается закрытый из-за смещения опор Центральный мост

«23 января в 00:00 часов местного времени движение транспорта по Центральному мосту будет восстановлено. Городскому отделу ЖКХ, ответственному за коммунальную сферу и департаменту полиции порученопроконтролировать безопасность дорожного движения», — сообщил заместитель акима города Атырау Ринат Джанглишев.

Рассказав, что на основании заключения специалистов, обследовавших Центральный мост,необходимо установить дорожные знаки 3.4, 3.11, 3.24 до открытия моста, не допускать заторов на мосту, запретить проезд по мосту грузового транспорта, соблюдать автотранспортом скоростной режим не более 40 километров в час. Общественный транспорт, занимающийся перевозкой пассажиров, будет ездить по своему обычному маршруту.

Наша справка. Центральный мост города построенв 1965 году. В последний раз капремонт проводился двадцать лет назад. Назначенная в 2016 году проверка технического состояния моста показала, что некоторые его опоры устарели и объект нуждается в капитальном ремонте. Уже разработана и направлена на государственную экспертизу проектно-сметная документация капитального ремонта.

Напомним. В Атырау из-за смещения опор тепловых сетей 10 января закрыли Центральный мост. При обходе обнаружено смещение в скользящих опорах тепловых сетей диаметром 426 мм, проходящих в устоях центрального моста. В течение последних двух дней в результате разрушений в опорах и конструкциях тепловых сетей смещение составило более 70 мм, и данный процесс продолжается. Для проведения работ по предупреждению возможного разрыва просим остановить автомобильное движение по мосту с 00 часов 10 января.

Виктор Бакурский