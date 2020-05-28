Новоселье в этих квартирах справят малообеспеченные многодетные семьи. Об этом стало известно в ходе селекторного совещанияс участием акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова, сообщает Региональная служба коммуникаций.

По информации и.о. руководителя управления строительства Нуржана Мырзаболатова, для малообеспеченных многодетных семей в Атырау будет приобретено 119 арендных квартир.

«За 4 месяца текущего года было введено в эксплуатацию 152,6 тыс.кв.метров жилья или 1312 квартир. Для продолжения жилищного строительства в области выделена территория общей площадью 1400 га, в новых микрорайонах планируется строительство 513 многоэтажных жилых домов, — сказал Н.Мырзаболатов.

На данный момент в области идет строительство 24 жилых домов на 2258 квартир. Из них до конца года планируется ввести 10 жилых домов на 1326 квартир.

Руководитель управления энергетики и ЖКХ Бауыржан Тухфатов отметил, что в рамках программы развития регионов в Атырау проведен ремонт 128 многоэтажных жилых домов. Только в прошлом году на средства местного бюджета были отремонтированы 13 домов.

По программе «Нұрлы жер» планируется провести капитальный ремонт 30 многоэтажных жилых домов.

Аким области Махамбет Досмухамбетов по итогам совещания дал ряд поручений. В первую очередь – контролировать качество и сроки сдачи объектов в рамках программы «Нұрлы жер», контролировать эффективное использование выделяемых государственных средств на жилищное строительство. Также необходимо решить вопрос создания кооперативов собственников квартир.