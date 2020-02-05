Уроки по 30 минут и занятия в три смены: реалии двух городских школ

Это общеобразовательные школы №1 имени М.Жумабаева и №18 имени Х.Доспановой. Две эти школы находятся в одном здании и из-за тесноты вынуждены учиться в усеченном режиме.

— Их положение нам известно, — прокомментировал ситуацию заместитель акима Атырау Улугбек Тналиев. – Уже третий год в средней школе №18 учатся дети из двух школ. Уроки сокращаются, тем не менее, учителя выходят из положения за счет внеклассных занятий, за счет факультативов. Придется еще некоторое время потерпеть, пока не построят школу №1 имени М.Жумабаева.

Как пояснил Улугбек Тналиев, в областном центре 12 школ обучают детей в три смены. Чтобы их разгрузить, в Атырау строится шесть школ. В селе Акжар, в микрорайонах Балауса и Самал идет строительство трех школ на 600 мест. Большая школа на 1200 мест строится в микрорайоне Береке, в селах Дамба и Жанаталап возводятся еще две школы на триста мест каждая.

Кроме того, строится новая школа вместо аварийной имени Гани Муратбаева в микрорайоне Жумыскер. 19 января 2020 года успешно прошла экспертизу ПСД новой школы №1 имени Жумабаева на 160 мест, которая будет построена на месте аварийной.

— В центре Атырау разгруженность школ будет решаться за счет пристроек. Новые школы появятся в будущем в районе сноса старых строений, — пообещал Улугбек Тналиев.

Марина КУАНЫШЕВА