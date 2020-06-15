Урал: смотреть можно, купаться нельзя

С 15 числа в Атырау официально разрешили купальный сезон в реке Урал – единственной нашей отдушине среди бетонных коробок и нещадно травящих предприятий. Купаться можно на двух специально оборудованных пляжах – в жилгородке и около ФОКа.





Ну и отправился я на жилгородской пляж. Честно скажу, увиденное и шокировало, и возмутило. Да проще сказать испытал всю гамму неприятных чувств. К чему был готов? Что пляж еще не совсем оборудован и не готов к приему отдыхающих. Что замусорен – тоже не удивился бы. Догадались, что увидел? Пляж в этом году никто и не собирался открывать. Кроме плескающихся в воде ребятишек нет там ни одной живой души.



Поэтому обращаюсь к акимату нашему городскому, ЖКХ – вы знали, что пляж к летнему сезону не готовится? Знали. И стойко молчали. Поясните людям, почему такое стало возможным? Только не говорите, что взявший пляж в доверительное управление решил с этим делом завязать. Этот и второй наши пляжи городские, муниципальные. Это местные власти должны их финансировать и содержать. Вы же находите десятки и десятки миллионов тенге на отстрел бродячих собак, покупку новых новогодних елок с доспехами и без оных? На спил деревьев и уничтожение жилгородского парка сколько потрачено лучше не буду напоминать – чего людей нервировать? Находите.



За месяц в реках утонуло 8 человек. Власти наши, денно и нощно болеющие за нас, вы подумали, что будет завтра, если пляжи не подготовить? Коли пляжей нет и дети, и взрослые полезут в воду там, где им ближе. Всех не отпугнете и не перештрафуете. А ведь у нас даже наискосок от акиматов сетка на сетке. И просто стыдливо умалчивается, что люди тонут, запутавшись в сетях. Про лошадь вот написали. Умиляют сотрудники рыбоохраны, шугающие пробирающихся к берегу детишек. Такое впечатление, не о детях думают, а о том, что они рыбу распугают оставшуюся от стоящей на видном месте снасти. Акимат, ответ за вами.

Виктор Сутягин