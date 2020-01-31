СпецЦОНы в феврале будут работать без выходных

В феврале все спецЦОНы в Казахстане будут работать без выходных. Это делается для того, чтобы казахстанцы, передвигающиеся на машинах, подлежащих временной регистрации, успели пройти все необходимые процедуры в месячный срок.

«Режим работы всех спецЦОНов в Казахстане с 1 по 29 февраля сохранится прежний — с 9:00 до 20:00, но добавится дополнительный день — воскресенье, когда в специализированных центрах обслуживания станут оформлять только временную регистрацию машин из стран ЕАЭС. Другие услуги оказывать не будут», — говорится в сообщении пресс-службы ГП «Правительство для граждан».

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил полицейским временно зарегистрировать на год автомобили, ввезенные казахстанцами из Армении, России, Кыргызстана и Беларуси. МВД решило присваивать таким машинам желтые номера. Для временной регистрации нужно сразу же уплатить сбор за первичную постановку на учет. А утильсбор и разницу в растаможке можно оплатить в течение года.