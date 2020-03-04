Сколько объектов образования сдадут в 2020 году

-На сегодняшний день в области ведутся строительно-монтажные работы на 3-х школах, корректируются проектно — сметные документации 4-х школ, ведется строительство 2-х детских садов, — сообщил на пресс-конференции в РСК руководитель управления строительства Малик Аманов.

Проинформировав, что кроме того в регионе ведется строительство детских садов. В частности, завершено строительство 3-х дошкольных центров. Ведется строительство 8 объектов образования, в том числе 6 общежитий. В этом году планируется завершить и сдать эти объекты в эксплуатацию.

Соб. инф