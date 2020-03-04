Сколько объектов образования сдадут в 2020 году

Город, Новости

-На сегодняшний день в области ведутся строительно-монтажные работы  на 3-х школах, корректируются проектно — сметные документации 4-х школ, ведется строительство 2-х детских садов, — сообщил на пресс-конференции в РСК руководитель управления строительства  Малик Аманов.

Проинформировав, что кроме того  в регионе ведется строительство детских садов. В частности, завершено строительство 3-х дошкольных центров. Ведется строительство 8 объектов образования,  в том числе 6 общежитий. В этом году планируется завершить и сдать эти объекты в эксплуатацию.

Соб. инф

Administrator

Related Posts

4 марта 2020 0

О чем рассказал Кайрат Уразбаев журналистам

4 марта 2020 0

Родителей подростков оштрафовали за вандализм в парке

4 марта 2020 0

Новый психоневрологический диспансер: быть или не быть?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *