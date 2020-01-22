Парагрипп, аденовирус и РС-вирус циркулируют в Атырау

С начала эпидемического сезона в Атырауской области зарегистрировано 947 случаев ОРВИ, из них лабораторно подтвержденные вирусы обнаружены у восьми беременных женщин, у пяти подростков и у одного годовалого малыша.

Как говорят эпидемиологи, механизм развития гриппозной инфекции имеет ряд особенностей. Первые симптомы гриппа зависят от количества вирусных частиц, попавших в организм, состояния иммунной системы человека и типа вируса.

«Болезнь начинается с инкубационного периода. От заражения до появления первых симптомов проходит от нескольких часов до нескольких дней, в среднем 2-4 дня. Симптомы заболевания нарастают очень остро, поэтому пациент не всегда точно указывает на начало болезни. Единственной на сегодня защитой от вируса является вакцинация» — говорит руководитель отдела эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Атырауской области Гульназ Ирбатырова.

Ежегодно противогриппозные вакцины проходят штаммовые обновления. Прививание проводится с помощью вирусов, которые циркулировали в предыдущем сезоне. Эффективность такого метода предупреждения заражения зависит о того, насколько вакцины создают прогнозируемые штаммы.

Напомним, в 2019 году за счет бюджетных средств было закуплено 30000 доз вакцины «Гриппол +», производства Россия. Вакцина содержит антигены штаммов гриппа A(H3N2) – Мичиган, А(H1N1) — Сингапур и В — Колорадо. Всего в области прививку получили 45916 человек, в том числе за счет средств работодателя – 14329 и за свой счет 1312 человек.

Динара КАНБЕТОВА