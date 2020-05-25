Памятники народным артистам на Театральной площади

Город, Новости Атырау

На открытой площадке перед Атырауским академическим казахским драматическим театром имени Махамбета появились памятники народным артистам СССР Асанали Ашимову, Хадише Бокеевой, Сабире Майкановой и нашему земляку, народному артисту Казахской ССР Нурмухану Жантурину.

Как рассказал директор театра Берик Жаменов, идея установить памятники известным артистам появилась еще в прошлом году. Композиция называется «Творческая беседа».

— Мы должны увековечить имена народных артистов, сохранить в памяти народа известных людей, которые стояли у истоков развития отечественного кинематографа и современного профессионального театрального искусства в Казахстане. Старшее поколение знает о них, а для молодых это уже история.

Имя народного артиста СССР Асанали Ашимова в представлении не нуждается. Он частый гость нашей области, охотно приезжает в Атырау на фестивали и встречи, с большой теплотой общается со зрителями. Мы до сих пор хорошо помним его легендарного Бекежана из кинофильма «Қыз Жибек», чекиста из фильма «Конец атамана», его актерскую игру в картине «Транссибирский экспресс». И, несмотря на свои 83 года, народный артист полон планов и надежд.

Хадиша Бокеева — мастер художественного слова, была блистательным чтецом. Артистка театра и кино запомнилась по ролям в картинах «Наш милый доктор», «Следы уходят за горизонт». Широкую популярность Сабире Майкановой принесла работа на сцене. Это роль матери Абая Улжан в спектакле «Абай» по роману Мухтара Ауэзова. Это и блистательная роль Кабанихи по пьесе Островского «Гроза», а также роли в кинокартинах «Девушка-джигит», «Қыз Жибек» и других.

Нурмухан Жантурин родился в Махамбетском районе. Свой трудовой путь начал на нефтянке в 14 лет еще во время войны, но его увлекло творчество. Актер передал со сцены образы исторических личностей — Курмангазы, Валиханова, а блистательная роль султана Бейбарыса в одноименном фильме отмечена призом в номинации «За особый вклад в актёрское дело» на всесоюзном фестивале «Созвездие-90».

Автором композиции «Творческая беседа» является алматинский скульптор Гульфия Мелдеш, которая имеет опыт работы в нашем регионе.

Марина КУАНЫШЕВА

Administrator

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