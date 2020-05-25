Памятники народным артистам на Театральной площади

На открытой площадке перед Атырауским академическим казахским драматическим театром имени Махамбета появились памятники народным артистам СССР Асанали Ашимову, Хадише Бокеевой, Сабире Майкановой и нашему земляку, народному артисту Казахской ССР Нурмухану Жантурину.

Как рассказал директор театра Берик Жаменов, идея установить памятники известным артистам появилась еще в прошлом году. Композиция называется «Творческая беседа».

— Мы должны увековечить имена народных артистов, сохранить в памяти народа известных людей, которые стояли у истоков развития отечественного кинематографа и современного профессионального театрального искусства в Казахстане. Старшее поколение знает о них, а для молодых это уже история.

Имя народного артиста СССР Асанали Ашимова в представлении не нуждается. Он частый гость нашей области, охотно приезжает в Атырау на фестивали и встречи, с большой теплотой общается со зрителями. Мы до сих пор хорошо помним его легендарного Бекежана из кинофильма «Қыз Жибек», чекиста из фильма «Конец атамана», его актерскую игру в картине «Транссибирский экспресс». И, несмотря на свои 83 года, народный артист полон планов и надежд.

Хадиша Бокеева — мастер художественного слова, была блистательным чтецом. Артистка театра и кино запомнилась по ролям в картинах «Наш милый доктор», «Следы уходят за горизонт». Широкую популярность Сабире Майкановой принесла работа на сцене. Это роль матери Абая Улжан в спектакле «Абай» по роману Мухтара Ауэзова. Это и блистательная роль Кабанихи по пьесе Островского «Гроза», а также роли в кинокартинах «Девушка-джигит», «Қыз Жибек» и других.

Нурмухан Жантурин родился в Махамбетском районе. Свой трудовой путь начал на нефтянке в 14 лет еще во время войны, но его увлекло творчество. Актер передал со сцены образы исторических личностей — Курмангазы, Валиханова, а блистательная роль султана Бейбарыса в одноименном фильме отмечена призом в номинации «За особый вклад в актёрское дело» на всесоюзном фестивале «Созвездие-90».

Автором композиции «Творческая беседа» является алматинский скульптор Гульфия Мелдеш, которая имеет опыт работы в нашем регионе.

Марина КУАНЫШЕВА