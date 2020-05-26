Открылся Международный аэропорт «Атырау»

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Сегодня открылось внутреннее авиасообщение с городом Атырау. Первые пассажиры вылетели в Нур-Султан и Алматы.                                

«По ныне действующим санитарным правилам пассажиры должны быть в масках,  пройти обязательную теромометрию, рассадка в самолётах обычная. При этом на борту запрещено какое-либо перемещение. Пока полёты осуществляют только две авиакомпании. В планах у перевозчиков с 1 июня открыть рейсы и до Актау»,- рассказал представитель аэропорта Феруддин Ариф.

Проинформировав, что ПЦР-тесты не нужны. Но  маска обязательна во время всего пребывания в аэровокзале и  во время полёта.

Виктор Сутягин

Administrator

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