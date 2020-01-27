Остановка под градусом

Стою. Жду автобус на остановке. Погода неприятная, холодный пронизывающий ветер бьет прямо в спину. И служба 112 подтверждает: «Атырауская область, усиление ветра с порывами до 15-20 м/с». Благо в нашем городе появились теплые закрытые павильоны. Внутри тепло, светло, есть куда присесть, да и розетки тоже предусмотрены: можно и телефон подзарядить, если тот «подсел». Но, по моим наблюдениям, пассажиры почему–то не торопятся войти внутрь, а стоят на улице.

И подобную картину наблюдаю не впервые.

– Почему внутрь не заходите? – спрашиваю у женщины, сидящей на скамейке открытой остановки «Привокзальный», – там тепло и скамейки есть, – говорю я ей.

– Не знаю, да я даже внимание не обращаю, есть там дверь или нет. Непривычно как-то, – отвечает мне горожанка. – Да и свой автобус боюсь пропустить, подъедет, а я выйти не успею.

Оказалось, что Гульнара (так звали мою случайную знакомую) ни разу не пыталась войти внутрь остановки, хотя дверь туда открыта всегда.

– Я вообще считаю, что нам они не нужны, лишняя трата денег, у нас в Атырау нет таких морозов, как в Нур-Султане, – делится она своим мнением. Я все же предложила ей войти внутрь. Она осмотрелась.

– Тепло здесь, – говорит она, – даже свет есть и розетки, – удивилась Гульнара. Вроде понравилось… Нравятся они и молодежи. По нашим наблюдениям, молодые люди, в отличие от более взрослых, не раздумывая, направляются внутрь помещения. Оно и понятно, молодым все новое интересно.

На остановке «Железнодорожный вокзал» всегда скопление народа, но и там большинство пассажиров стояло снаружи. Услышав наш вопрос, мужчина средних лет по имени Жумажан ответил, что сегодня не так холодно, да и ни мороза, ни дождя нет.

– Теплые остановки нужны, особенно в непогоду. Там можно укрыться и согреться, пока ждешь автобус. Это удобно женщинам с маленькими детьми или пожилым людям. Весь вопрос в том, кто их будет обслуживать и содержать, – справедливо выражает свое беспокойство горожанин.

На самом деле, такая проблема существует. Так, по сообщению специалистов городского отдела ЖКХ, с начала года в нефтяной столице установлено семь теплых остановок: по улице Баймуханова – 4, Владимирского – 2 и Тайманова – 1. Еще две, находящиеся на противоположных остановках по улице Бейбарыса (мкр. Алмагуль) и по улице Курмангазы, пока в эксплуатацию не сданы. Однако организации, которая бы взяла на свой баланс обслуживание уже функционирующих крытых остановочных павильонов, на сегодняшний день нет. По сообщению того же городского отдела ЖКХ, за комплексом теплых остановок пока по устной договоренности присматривают сотрудники ТОО «Спецавтобаза». Да и камеры видеонаблюдения, установленные здесь, тоже не подключены. И как следствие, зафиксированы факты ненадлежащего отношения к новым объектам со стороны горожан. Как сообщили «ПК» диспетчеры городских маршрутов, всю прелесть теплых остановок по-настоящему оценили бомжи, буквально оккупировавшие эту территорию. Они распивали здесь спиртные напитки, оставляли мусор, спали и даже, извините, справляли нужду. Сейчас остановки на ночь вынуждены закрывать, и открываются они в семь утра – во время работы общественного транспорта.

Напомним, что в рамках модернизации городских остановок​ в 2019 году в Атырау, по словам экс-акима города Алимухаммеда Куттумуратулы, планировалось закупить 60 новых остановок, из которых 49 – открытого типа. И на сегодняшний день, по сообщению пресс-секретаря акима города Атырау ­Алибека Науарова, все 49 остановок сданы в эксплуатацию. Дело теперь – за теплыми павильонами.

От редакции. Мы видим, что государство и бизнес направляют на развитие инфраструктуры немалые средства. Большая работа по расширению и реконструкции городских улиц, строительству новых объектов, парков, по обновлению остановочных комплексов проводится и в Атырау. Но вот проблемы и вопросы, связанные с их функционированием, обслуживанием и содержанием объектов, нередко висят в воздухе. Созидать созидаем, а сохранить в надлежащем виде не можем. Прямо беда какая-то! Это, кстати, больше касается не только тех организаций, которые должны за всем этим присматривать, но и самих атыраусцев. Ведь это наш город! Давайте уже его любить, уважать и пресекать всяческие хулиганские выходки. А администрации города пора бы уже выявлять факты хулиганства и принимать к нарушителям административные меры.

Анжелика КИМ