Оренбург с 15 до 500 куб. в секунду увеличит сброс воды в Урал

Оренбург с 15 до 500 куб. в секунду увеличит сброс в Урал воды из Ириклинскоговодохранилища- более чем в 33 раза.

«В этом году максимальные уровни весеннего половодья на реках бассейна Урала ожидаются в пределах и выше нормы на 30-160 см. Прогноз объема притока воды в Ириклинскоеводохранилище — 2,3 – 3,3 куб. км. На прошедшем в Оренбурге заседании Межведомственной рабочей группы по регулированию режима работы Ириклинского водохранилища с участием представителей Казахстна, было принято решение о сбросе воды в Урал. С 10 марта сброс увеличился с 15 кубометров в секунду до 30 кубометров. С 20 марта он составит 60 м3/с; с 25 марта – 90 м3/с; с 30 марта 180 м3/с; с 14 апреля – 350 м3/с; с 19 апреля 500 м3/с. С 29 апреля сброс уменьшится до 350 м3/с; с 04 мая до 250 м3/с; с 9 мая до 200 м3/с.», — сообщили в пресс-службе филиала«Управление эксплуатации Ириклинскоговодохранилища» федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз» РФ.

Проинформировав, что режим сброса подлежит оперативной корректировке в зависимости от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки.

Как ранее сообщалось, Оренбург вдвое увеличил сброс воды в реку Урал из Ириклинскоговодохранилища.

Напомним, в последние годы река Урал на всем протяжении катастрофически обмелела, потеряла статус судоходной. Заилена или оказалась на берегу большая часть нерестилищ.

Виктор Сутягин