Оренбург с 15 до 500 куб. в секунду увеличит сброс воды в Урал

Город, Новости

Оренбург с 15 до 500 куб. в секунду  увеличит сброс в Урал воды из Ириклинскоговодохранилища- более чем в 33 раза.  

«В этом году максимальные уровни весеннего половодья на реках бассейна Урала  ожидаются в пределах и выше нормы на 30-160 см. Прогноз объема притока воды в Ириклинскоеводохранилище — 2,3 – 3,3 куб. км. На прошедшем в Оренбурге заседании  Межведомственной  рабочей группы по регулированию режима работы Ириклинского водохранилища с участием представителей Казахстна, было принято решение о сбросе воды в Урал. С 10 марта сброс увеличился с 15 кубометров в секунду до 30 кубометровС 20 марта он составит  60 м3/с; с 25 марта – 90 м3/с; с 30 марта 180 м3/с; с 14 апреля – 350 м3/с; с 19 апреля 500 м3/с.  С 29 апреля сброс уменьшится до 350 м3/с; с 04 мая до 250 м3/с; с 9 мая до 200 м3/с.», — сообщили в пресс-службе филиала«Управление эксплуатации Ириклинскоговодохранилища» федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз» РФ.

Проинформировав, что режим сброса подлежит оперативной корректировке в зависимости от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки.

Как ранее сообщалось, Оренбург вдвое увеличил сброс воды в реку Урал из Ириклинскоговодохранилища. 

Напомним, в последние годы река Урал на всем протяжении катастрофически обмелела, потеряла статус судоходной. Заилена или оказалась на берегу большая часть нерестилищ.

Виктор Сутягин

Administrator

Related Posts

18 марта 2020 0

Атырауские дети побывают в Париже и Лондоне

18 марта 2020 0

Автобусные остановки обрабатываются дважды в день

18 марта 2020 0

Каковы в городе запасы социально-значимых продуктов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *