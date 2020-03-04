Опасные объекты сносят в селе Аксай

В пригородном селе Аксай сносятся старые строительные объекты. Работы ведутся по распоряжению акима г. Атырау.

На отчете акима Аксайского сельского округа, прошедшем 23 января, местные жители попросили снести ветхий склад для хранения кормов и высокий дымоход отопительного котла старой птицефабрики. И заброшенный склад, и бездействующий дымоход могут рухнуть на прохожих и, в первую очередь, на детей, играющих вблизи.

Присутствовавший на том отчетном собрании аким города Кайрат Оразбаев поручил снести ветхие строительные объекты. На сегодня дымоход полностью снесен, разбирается бетонное покрытие бывшего склада.

Тимур КАЗИЕВ