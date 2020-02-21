Очередное новоселье в микрорайоне Береке

В микрорайоне Береке состоялось сдача в эксплуатацию 72-х квартирного жилого дома. Новоселами в девятиэтажном доме стали очередники из категории малообеспеченных семей. Дом состоит из одно-двухкомнатных квартир.

«Многоквартирный дом построен по программе «Нұрлы жер», жилье выдано в аренду без права выкупа. Люди будут платить ежемесячную арендную плату. Здесь получили жилье люди из малоимущих семей и сироты, по желанию вселились и многодетные семьи. Для многодетных семей мы на средства республиканского бюджета приобретаем трехкомнатные квартиры, кто не готов ждать — сегодня въехали в двухкомнатные квартиры. В перспективе в эксплуатацию здесь будут сданы еще четыре таких дома. А в марте начнется реализация региональной жилищной программы «Бақытты отбасы»,- сообщил руководитель жилищного сектора городского отдела ЖКХ Рафхат Жолдиев.

Алма ТУРГАНОВА