О ярмарках до 4 апреля

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Акимат города Атырау сообщает, что по 4 апреля 2020 года  каждую субботу на коммунальном рынке «Сарайшық» планируется проведение сельскохозяйственной ярмарки «Әр ауданның күндері».  Участники —  районные товаропроизводители и крестьянские хозяйства.

22 февраля — Махамбетский район , 29 февраля — Индерский район, 7 марта — Жылыойский район, 14 марта — Курмангазинский район, 21 марта — Кызылкогинский район , 28 марта — Макатский район , 4 апреля — Исатайский район.  На ярмарке предприниматели районов предоставят свою продукцию по доступным ценам.

Напоминаем, в  4- ой секции коммунального рынка «Сарайшык» открылся оптовый павильон. 

Место проведения ярмарок: город Атырау, улица Маден 1А, коммунальный рынок «Сарайшык».

Соб. инф

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