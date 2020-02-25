О ярмарках до 4 апреля

Акимат города Атырау сообщает, что по 4 апреля 2020 года каждую субботу на коммунальном рынке «Сарайшық» планируется проведение сельскохозяйственной ярмарки «Әр ауданның күндері». Участники — районные товаропроизводители и крестьянские хозяйства.

22 февраля — Махамбетский район , 29 февраля — Индерский район, 7 марта — Жылыойский район, 14 марта — Курмангазинский район, 21 марта — Кызылкогинский район , 28 марта — Макатский район , 4 апреля — Исатайский район. На ярмарке предприниматели районов предоставят свою продукцию по доступным ценам.

Напоминаем, в 4- ой секции коммунального рынка «Сарайшык» открылся оптовый павильон.

Место проведения ярмарок: город Атырау, улица Маден 1А, коммунальный рынок «Сарайшык».

Соб. инф