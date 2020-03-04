О флагштоке, пристройке к акимату и мкр. Спутник

Областное управление строительства провело брифинг, на котором руководитель управления Малик Аманов рассказал об объектах, возводимых в городе.

Почему «Спутник» оказался без коммуникаций

Рядом с аулом Талгайран строится новый микрорайон Спутник. Многоэтажное жилье возводится здесь без каких-либо коммуникаций. Малик Аманов сообщил, что заказчиком объектов является городской отдел строительства.

– Да, при подготовке к строительству новых объектов ведется разработка проектно-сметной документации как для прокладки инженерно-коммуникационной инфраструктуры, так и для возведения самих жилых объектов, — пояснил М. Аманов. — Так получилось, что при разработке ПСД, проекты строительства жилых объектов были подготовлены раньше и они быстрее прошли процесс утверждения. Когда подошла очередь сдачи 24 жилых домов в новом микрорайоне, то приемка домов и сдача их в эксплуатацию приостановилась из-за отсутствия подведенных к ней коммуникаций.

По словам спикера, определен подрядчик по строительству электроподстанции, на что из республиканского бюджета выделены 1,5 млрд тенге. Завершена разработка ПСД на прокладку газопроводов. Сдать в эксплуатацию 24 жилых дома планируется к ноябрю 2021 года.

Как растет пристройка

Возведение пристройки к облакимату, по слухам, полностью приостановилось. Как сообщил Малик Аманов, первоначально проект предусматривал шесть этажей. Новое шестиэтажное здание имеет прямоугольную форму размерами 54 на 15 метров. Для сравнения: областной акимат имеет размеры 117 на 12 метров. Сейчас планы поменялись: решено достроить к нему еще два этажа. Плюс перед новой пристройкой уберут все имевшиеся прежде фонтаны. В связи с этим, проект будет скорректирован. После его утверждения возведение пристройки будет продолжено. Ее планируют завершить в текущем году. Если, конечно, решится вопрос с финансированием.

Кстати, ранее в СМИ сообщалось, что пристройка к облакимату обойдется бюджету в 6,3 млрд тенге. И строит его столичная строительная компания «Казстройподряд».

Вторая жизнь флагштока

Флагшток, как известно, упал в декабре прошлого года. Его возведение финансируется за счет спонсорских средств компании-недропользователя — ТОО «Тенгизшевройл». Малик Аманов сообщил, что все затраты на его восстановление будут произведены за счет средств подрядной компании ТОО «ДСУ «КасТаДор». В настоящее время работы по возведению флагштока продолжаются. Сдача объекта намечена на лето текущего года.

Тимур КАЗИЕВ