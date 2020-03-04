О чем рассказал Кайрат Уразбаев журналистам

В городском акимате прошла первая встреча нового градоначальника с представителями средств массовой информации. Отвечая на вопросы, Кайрат Уразбаев рассказал с какими проблемами столкнулся в первые месяцы работы. Первая – это работа общественного транспорта. Качество обслуживания пассажиров. Сообщив, что сейчас изучается астанинский опыт организации работы общественного транспорта. И этот вопрос будет находится в поле зрения акимата до тех пор, пока движение автобусов не наладится по всем маршрутам. (О том, что уже сделано положительного на отдельных маршрутах аким промолчал- В. С.).

Вторая проблема, которая стала несколько неожиданной, это то, что весь город буквально закольцовал мусорными свалками. В первую очередь строительными отходами. Этот мусор оставляли и коммерческие застройщики, сдавая объекты, и жители города, вывозя мусор на территории общего пользования.

О том, какая работа проделана и что предстоит сделать и рассказал аким.

-«Спецавтобаза» вывозит мусор. Помогают по нашей просьбе и городские предприятия. В этом году город почистим. Постараемся, чтобы и люди платили за вывоз мусора. В настоящее время из примерно 350 тысяч жителей областного центра за вывоз мусора платят 50 тысяч. Эти цифры из клиентской базы плательщиков за газ, воду. Будем расширять число плательщиков, привязывая счета к другим коммунальным услугам. Все-таки чистота в городе – это забота всех живущих в нем. А на собранные деньги и, естественно дотации из бюджета станем закупать недостающую технику для «Спецавтобазы». Кстати, сейчас строительный мусор на полигоне принимается бесплатно, — рассказал Кайрат Уразбаев.

Еще один проблемный вопрос – это качество строительства объектов, которое ведется за бюджетные деньги.

-Попытаемся наладить общественный контроль в процессе строительства и сдачи объектов, чтобы не появлялись вопросы после их завершения, — проинформировал Кайрат Уразбаев журналистов.

О чем еще рассказал аким, отвечая на вопросы представителей СМИ, вы узнаете из публикаций на сайте «Прикаспийской коммуны».

Виктор Сутягин