Согласно нововведениям в жилищное законодательство, до 1 июля 2022 года все работающие в стране КСК прекратят свою деятельность. Об этом проинформировал журналистов руководитель жилищной инспекции города Атырау Кайрат Хабиев.

На место КСК придут ОСИ – объединения собственников имущества.

– Для организации ОСИ необходимо две трети голосов собственников имущества. ОСИ потом регистрируется в органах юстиции, – сообщил Кайрат Хабиев. – В свою очередь, для создания простого товарищества нужно согласие ста процентов голосов собственников жилых и нежилых помещений, но его регистрация в юстиции не требуется. Однако документация простого товарищества и решения, принятые на нем, все равно имеют юридическую силу в любом госоргане.

По словам К. Хабиева, собственники квартир и нежилых помещений на общем собрании рассматривают вопросы и принимают решения, связанные с управлением и содержанием объектов кондоминиума. Принятые собранием решения являются обязательными для всех собственников квартир. В многоквартирных жилых домах, расположенных на едином фундаменте либо имеющих единые общедомовые инженерные системы, жильцы вправе создать одно объединение собственников имущества при согласии более двух третей собственников квартир, нежилых помещений каждого многоквартирного жилого дома. То есть реализуется принцип «один дом – один ОСИ».

Председатель объединения собственников имущества избирается на собрании сроком на один календарный год.

Как сообщил Кайрат Хабиев, городская жилищная комиссия намеревается отработать, в первую очередь, 327 многоквартирных жилых домов, где нет КСК на предмет создания там ОСИ. Затем будут охвачены жилые дома, где функционируют КСК.

Тимур КАЗИЕВ