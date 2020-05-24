На каких условиях откроются рестораны, кафе и столовые рассказали в Оперативном штабе.

​«С 25 мая в городе возобновляется работа кафе, ресторанов, столовых и баров. Делается это по постановлению Главного санитарного врача региона. В помещения разрешается допускодновременно не более 30 человек (на открытых площадках не более 50 человек). При этом должна соблюдаться социальная дистанция не менее 2 метров, рассадка за одним столом не более 4 человек — за исключением членов одной семьи. Режим работы с 09.00 до 22.00 часов», — проинформировали в Оперативном штабе..

Напомним, в Атырау с 25 мая движение автобусов восстановят в полном объеме.



Виктор Сутягин