Многодетные семьи получили квартиры

В прошедшие праздники 51 многодетная семья стала обладателем трехкомнатных квартир в мкр. Нурсая.

Напомним, по программе «Нурлы жер» республиканский бюджет финансирует покупку квартир для многодетных семей. На сегодня в очереди в городском акимате зарегистрировано около 2000 многодетных семей.

— Трехкомнатные квартиры общей площадью 80 кв.м получили очередники, имеющие в семье по восем-девятя детей. Жилье выдается без права приватизации на арендной основе, то есть они будут оплачивать ежемесячную арендную плату,- сообщил руководитель жилищного сектора городского отдела ЖКХ Рафхат Жолдыбаев.

…34 летняя Динара Наукенова с мужем воспитывают восьмерых детей в возрасте от полугода до 16 лет. Они стояли в очереди 9 лет. Жили с родителями мужа в ветхом доме 1926 года постройки без в районе старого города. Последний год снимали жилье.

— Квартира просто супер, от радости два дня плакали — я сама, мои и родители мужа. Мы вселились 8 марта, с тех пор дети не могут нарадоваться, бегают по комнатам, играют на детской площадке целыми днями. Квартира светлая, с замечательным ремонтом. А какой здесь лифт, просторная площадка на этаже!, — делится радостью многодетная мама.

Алма ТУРГАНОВА