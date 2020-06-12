Кто травит комаров в Атырау

В настоящее время дезинсекционные работы в областном центре ведутся в две смены, сообщает Региональная служба коммуникаций по Атырауской области.

С учетом особенностей климатических условий города Атырау борьба с вредителями началась в апреле. С этого времени дезинсекционные работы были проведены на открытых водоемах.

— Для дезинсекционных работ в городе было задействовано шесть бригад. Две из них работают с девяти утра до шести часов вечера. Комаров травят в подвалах и подъездах многоэтажных домов. Остальные четыре бригады с восьми вечера до двух часов ночи проводят работы на городских улицах, у открытых водоемов, в парках, местах культуры и отдыха, а также в пригородных населенных пунктах, — сообщила специалист-энтомолог Айнагуль Даулетьярова.

На сегодняшний день в 1188 многоэтажных жилых домах уже проведены работы. В домах, которых не обслуживает КСК, дезинсекция проводится в субботу и воскресенье. А в жилых домах, которые обслуживаются КСК, работы проводятся один раз в месяц.

Кроме того, специалисты открыли в социальных сетях специальные чаты, и с помощью таких групп они призывают жителей самим проверить ход работы.

— Нашу деятельность контролирует не только акимат и ЖКХ, еще и жители проверяют. Они могут написать в Telegram — чат, и дальше проверить ход работы, — говорит Айнагуль Даулетьярова.

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