По каким улицам провезут крупногабаритный груз

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С 14 июня по 18 июля ТОО «Sarens Kazakhstan» запланировал перевозку 5-ти крупногабаритных изделий с территории речного порта «АтырауӨзен» до строительной площадки газохимического комплекса в Карабатане, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

5 крупногабаритных грузов будут перевезены 14, 21, 28 июня и 5, 12, 19 июля. Маршрут транспортивки следующий: ул. Кожакаева мкр. Балыкшы, проспект Азаттык, улица С. Датова, улицы Кабдолова  и Элеваторная, через микрорайон Бирлик в направлении дороги «Атырау-Доссор».

В связи с этим,  при транспортировке будет производиться отключение высоковольтных воздушных линий электропередачи, некоторые  улицы будут временно перекрыты, отключены сети горячего водоснабжения,  а также электричество.

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